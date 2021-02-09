Во дворе больницы в Башкирии дерево насмерть придавило работника

Мужчина скончался во дворе больницы

На территории Ишимбайской районной больницы погиб 54-летний работник. Его придавило упавшим деревом. Об этом сообщила Гострудинспекция.

Несчастный случай произошел 5 февраля, когда бригада рабочих занималась спилом деревьев во дворе ЦРБ. По предварительным данным, одно из них упало на штукатура-маляра. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Сейчас инцидент расследует Гострудинспекция. В ведомстве определят причины и обстоятельства случившегося, а также выяснят, соблюдалась ли в медучреждении техника безопасности.