Все продолжалось пять часов: молодая уфимка сообщила о двойном секс-насилии на вписке

В настоящее время принимаются меры по розыску и задержанию молодых людей.

В отдел полиции по Ленинскому району Уфы вечером 8 февраля обратилась 24-летняя девушка с заявлением о том, что ее изнасиловали на вписке 7 февраля. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Жертва заявила, что в тот день находилась в арендованном доме, изрядно выпила, а в два часа ночи на нее напали ранее знакомые 23-летние парни. Девушка призналась, что сексуальное насилие совершили они оба, а истязания длились на протяжении пяти часов – с 2 часов ночи до 7 утра.

В настоящее время принимаются меры по розыску и задержанию молодых людей.