Три студентки в Башкирии попали в больницу после употребления творога

С места происшествия правоохранители изъяли две пачки творога.

В Бакалинском районе Башкирии с острым гастроэнтеритом легкой степени тяжести в больницу попали три студентки 16 и 17 лет. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», учащиеся 1 курса Бакалинского государственного аграрного техникума 7 февраля купили в местном экономном магазине творог.

Вероятно, молочный продукт был просрочен, а девушки не обратили внимания на срок хранения. В конечном итоге они отравились. Но госпитализировать их не стали, после оказания медицинской помощи студенток отпустили в домой.

С места происшествия правоохранители изъяли две пачки творога.