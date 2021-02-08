Полицейские нашли уфимца с провалами в памяти в десятках километров от дома

Дочь найденного мужчины написала в МВД благодарственное письмо

Сотрудники уфимского и кушнаренковского отделов полиции смогли разыскать страдающего провалами в памяти пенсионера, который ушел из дома и потерялся. Об этом сообщило МВД Башкирии.

История произошла еще в прошлом месяце. К полицейским обратилась 45-летняя уфимка. Она сообщила, что у нее пропал 68-летний отец с потерей памяти. Сотрудники смогли обнаружить пожилого мужчину в 70 километрах от дома. Он шел вдоль трассы М-7.

– Вероятно, пенсионера кто-то подвез, будучи уверен, что помогает ему добраться до дома. Полицейскими пожилой человек был передан родственникам, – сообщили в МВД.

В правоохранительном ведомстве решили рассказать об этом случае, потому что им пришло благодарственное письмо от дочери найденного мужчины.

– Благодаря слаженной работе этих сотрудников, проявленной бдительности мой папа был найден менее чем за сутки! Совершенно очевидно, что самостоятельно, без помощи полиции мы бы его никогда не нашли. Считаю, что сотрудники полиции спасли ему жизнь. На трассе его могла сбить машина или он мог замерзнуть и погибнуть, - написала горожанка в своем письме.

Она отметила, что «именно такие работники […] являются хорошим примеров для сотрудников полиции».