Умерла народная артистка Башкирии Роза Аккучукова

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Сегодня, 8 февраля, не дожив до своего 71-го дня рождения буквально четыре дня, скончалась певица и народная артистка Башкирии Роза Аккучукова. Об этом сообщается на сайте государственной филармонии имени Хусаина Ахметова.

Прощание с Аккучуковой состоится завтра, 9 февраля, в «Доме прощания» (Цветочная, 2/3). Для желающих проститься с артисткой к зданию филармонии будут поданы автобусы в 9:00. Начало траурной церемонии в 10:00.

Роза Сабирьяновна Аккучукова родилась 12 февраля 1950 года в селе Абзаково Белорецкого района. В 1973 году она окончила Уфимское училище искусств и была приглашена в Башкирскую государственную филармонию на должность солистки. Тогда и началась ее почти полувековая карьера на поприще искусств. Певица подготовила ряд сольных концертов и прославилась за пределами республики как исполнительница народных песен и произведений башкирских композиторов. Артистка активно выступала с концертами как в родной республике, так и в других регионах. В 1999 году она стала главным администратором Башкирской филармонии.

– Везде ее концерты проходили с неизменным успехом. Выступления Розы Сабирьяновны на любом концерте собирали полные залы поклонников ее таланта, а многочисленные положительные отзывы подтверждали искреннюю любовь зрителей к певице, – говорят об Аккучуковой коллеги.

За большие заслуги в развитии музыкального искусства Розе Сабирьяновне присвоены почетные звания – заслуженная артистка Башкирской АССР (1989), народная артистка Башкортостана (2009).