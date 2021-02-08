Похотливые вахтовики лишились денег в надежде воспользоваться в секс-услугами в Башкирии

Полиция проводит проверку по факту мошенничества

В башкирском городе Салавате двое вахтовиков заплатили несколько тысяч рублей, чтобы вызвать на съемную квартиру девушку для секс-услуг, но так никого и не дождались. Обманутые мужчины 20 и 33 лет обратились в полицию и заявили о мошенничестве. Об этом сообщили в региональном МВД.

– В свой выходной коллеги решили расслабиться, для чего арендовали квартиру, закупили продукты и спиртное. Для «полноценного досуга» в компании не хватало девушек, – передали в МВД. – В интернете приятели нашли подходящее для себя объявление о предоставлении интимных услуг и позвонили по указанному номеру.

Мужчинам ответила девушка. Она согласилась прийти, но попросила предоплату. Оба отправили ей деньги и отзвонились путане. На этот трубку взял незнакомец, выступавший, по всей видимости, посредником между проституткой и клиентами. Он заявил, что «необходимо оплатить взнос за страхование жизни и здоровья представительниц древнейшей профессии». Мужчины согласились и на это. Они отправились к терминалу и перевели вместе три тысячи рублей. Мошенник решил испытать их на прочность и попросили еще денег. Однако те наконец-то начали понимать, что их обманывают, и пошли в полицию.

Сейчас по факту мошенничества проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.