«Это совсем рядом»: Хабиров предупредил о подступающей к Башкирии опасности

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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об угрожающей республике эпидемиологической опасности – африканской чуме свиней и птичьем гриппе. Он обратился в главам районов и ведомств во время оперативного совещания в правительстве 8 февраля.

По словам руководителя региона, за январь в восьми субъектах страны было зарегистрировано 18 вспышек африканской чумы свиней.

– Что нас пугает здесь? Пугает, что все это подбирается очень близко к нашим границам. Ближайший к республике очаг – на территории охотничьего хозяйства Альметьевского района Татарстана. Там 21 января выявлен геном [африканской чумы] у добытого кабана. Нестабильная ситуация [наблюдается] по высокопатогенному гриппу птиц. Опять вокруг нас все начинает сжиматься. Наблюдаются не единичные вспышки в хозяйствах Татарстана и Челябинской области. В Муслимовском районе Татарстана уже уничтожено более пяти тысяч гусей. Я это, коллеги, к чему говорю: чтобы вы понимали, что это совсем рядом. Одно наше неосторожное движение, и мы тоже будем представлять из себя большой очаг, – сказал Хабиров.

В связи с эпидемиологической угрозой он раздал ряд поручений. Россельхознадзор должен усилить контроль за перемещением животных, Минприроды – обеспечить снижение плотности популяции диких кабанов, глав районов обязали проводить разъяснительную работу среди фермеров.