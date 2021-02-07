«К общению готов»: Радий Хабиров рассказал, как проводит воскресный выходной с семьей

Фото: личная страница в соцсетях Радия Хабирова

Радий Хабиров рассказал на своей странице в соцсетях, как проводит с семьей воскресный выходной. Глава Башкирии опубликовал забавную фотографию с мордочкой экзотического дикобраза Василисы в контактном зоопарке в ТЦ «Башкортостан», подписав ее «К общению готов» и пожелав хороших выходным всем жителям республики.

Многие из подписчиков отметили, что посещение зоопарка – отличный способ провести время с семьей и порадовать детей. Впрочем, нашлись и те, кто напомнил, что контактные зоопарки в России постепенно закрывают, ведь в неволе животным живется очень некомфортно.

Напомним, что недавно Радий Хабиров снова стал отцом. Его супруга Каринэ Хабирова родила сына, которого родители назвали Тимер, что в переводе с башкирского означает «железный».