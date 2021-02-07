В Уфе ограбили машину муллы, припаркованную возле мечети

Преступников сейчас разыскивают полицейские Фото: Олег ЗОЛОТО

В минувшую пятницу в Уфе неизвестные ограбили машину, припаркованную на обочине возле Первой соборной мечети на улице Тукаева. Иномарка «Хендай Солярис» принадлежала мулле – выйдя вечером после богослужений, он очень удивился, обнаружив свою машину вскрытой. Очевидно, надеявшись на денежную добычу, злоумышленники похитили сумку из салона, но в ней, по словам потерпевшего, находились только документы. Священнослужителю ничего не оставалось, как обратиться в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение у гражданина паспорта или другого важного документа». С места преступления изъяты след материи и след обуви, - отметил собеседник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.