В Башкирии в ночных пожарах заживо сгорели двое мужчин

Фото: МЧС по РБ

Минувшей ночью в Башкирии произошло сразу два пожара, в которых погибли люди. Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, сначала поступило сообщение, что в деревне Верный Иглинского района вспыхнул одноэтажный бревенчатый дом. В ходе тушения огня пожарные наткнулись на тело 54-летнего хозяина дома.

Второй смертельный пожар произошел в деревне Айдагулово Альшеевского района: там на улице Магистральной загорелся жилой бревенчатый дом. Проливая завалы, пожары обнаружили фрагменты тела 61-летнего мужчины, который сильно обгорел.

- Причины и обстоятельства обоих пожаров сейчас устанавливают дознаватели МЧС России, - сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.