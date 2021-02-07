«Последний раз видели на новогодних каникулах»: в Башкирии разыскивают 17-летнего студента

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Родные и близкие 17-летнего Дмитрия Десяткина не могут найти себе места от беспокойства. Студент уфимского автотранспортного колледжа пропал без вести еще в начале января, когда приезжал к семье в гости в родной поселок Кушнаренково. Погостив, парень засобирался обратно в Уфу, готовиться к началу занятий – после этого его больше никто не видел. Телефон студента также оказался выключенным.

- Мы уже с ума сходим – что же могло случиться. Дима никогда раньше не исчезал, не пропадал, всегда держал нас в курсе, если куда-то собирается. На учебу он тоже не выходит, хотя в колледже ему очень нравилось. Никаких конфликтов ни с друзьями, ни однокурсниками, ни с учителями у него не было, мы всех опросили. Дома тоже все было хорошо, Дима был веселый, его ничего не тревожило. Мы даже на сто процентов не уверены – доехал ли он до Уфы. Он ехал на маршрутке, там даже билетов не выдают, спросить не у кого, - вздыхает родственник парня.

Сейчас родители уже написали заявление о пропаже Дмитрия в полицию, а также обратились к волонтерам-поисковикам.

Приметы: рост 170 см, телосложение среднее, волосы короткие русые, карие глаза.

Был одет: джинсы, чёрную куртку с меховым капюшоном.

Если вам что-то известно о местонахождении Дмитрия Десяткина, просьба сразу же сообщить в полицию или родственникам по номеру 8(917)342-70-82.