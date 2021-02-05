«Муж бросил, узнав, что ребенок инвалид»: в Башкирии женщина попала в тяжелую ситуацию

Двухлетнему Богдану изначально поставили неправильный диагноз и назначили не то лечение, из-за этого сейчас у него большие проблемы со здоровьем.

35-летняя Елена С. из Стерлитамака попала в тяжелую ситуацию – женщина осталась с тремя детьми на руках, один из которых инвалид. Как рассказала Регина Биргулиева волонтер, Елену бросил муж, узнав, что ребенок инвалид, предлагал его отдать в детский дом. Но Елена наотрез отказалась и оставила сына.

- С ним некому сидеть, и она берет его с собой на работу. Работает просто сутками, и все это время он с ней, - говорит волонтер.

Двухлетнему Богдану изначально поставили неправильный диагноз и назначили не то лечение, из-за этого сейчас у него большие проблемы со здоровьем. У Богдана хромосомная аномалия, грубая задержка психомоторного и физического развития, микроцефалия и еще целый букет заболеваний.

- Мы нашли клинику, где ему помогут. Возьмут анализы, проведут МРТ. Но все это возможно только после того, как мы соберем деньги, - рассказывает Регина.

Сейчас нужно собрать 100 тысяч рублей.

Номер карты для помощи: 4817760120619568.