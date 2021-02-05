Башкирия взяла 10 призовых мест за лучшие туристические маршруты России

фото: vk.com // Радий Хабиров

Башкирия заняла 10 призовых мест на Всероссийской премии за лучшие туристические маршруты России. Итоги конкурса были подведены в городе Саранске, сообщил в своих соцсетях глава республики Радий Хабиров.

В список лучших вошли маршруты на гору Большой Иремель, в пещеру Шульган-Таш, в монастырь «Святые Кустики», в парк Красный Ключ и бурзянская «Охота за диким мёдом», этнотур в деревню Бахтыбаево в Бирском районе, квест-экскурсия «В поисках Кыш Бабая» в Уфе и веломаршруты по республике.

Хабиров отметил, что Башкирия в прошлом году «вцепились в тему продвижения внутреннего туризма» и получила несколько комплементарных материалов «в самых передовых российских и зарубежных СМИ». По словам руководителя региона, главное – не дипломы, «а то, что люди голосуют за нас ногами». Он пообещал и дальше развивать отрасль туризма.