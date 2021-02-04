В Уфе буйный пассажир такси набросился на свою спутницу и водителя

фото: кадр сюжета "ГТРК-Башкортостан"

В Уфе 3 февраля буйный пассажир в салоне такси набросился с кулаками на свою спутницу и водителя. Мужчину смогли утихомирить только сотрудники ГИБДД, которые по счастливой случайности оказались рядом.

Как рассказали в МВД Башкирии, таксист на Toyota Camry подобрал клиентов – мужчину и женщину – на улице Высотной. По дороге пара начала ссориться, и в какой-то момент пассажир стал бить свою попутчицу кулаками. Водитель попытался угомонить мужчину, но в ответ его тоже ударили. Тогда шофер взял курс на ближайший отдел полиции, чтобы с неадекватным клиентом разобрались сотрудники правоохранительных органов. Выехав на проспект Салавата Юлаева, он заметил экипаж ДПС и попросил патрульных остановиться.

– Когда инспекторы подошли к автомобилю, то водитель попросил о помощи из-за поведения своего пассажира. Мужчина громко выражался нецензурной бранью, от него исходил резкий запах алкоголя, – сообщили в МВД.

Когда мужчину вытащили из салона автомобиля, он вновь попытался ударить несчастного таксиста. На требования полицейских успокоиться он не реагировал – и тогда к нему была применена физическая сила и наручники. После этого уфимца доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.