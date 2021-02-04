«Погода скоро станет ещё хуже»: Хабиров обратился к водителям

По словам Хабирова, погода сегодня станет еще хуже Фото: Олег Укладов

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к водителям из-за резкого ухудшения погоды. Он отметил, что ситуация на дорогах может усугубиться.

– Пожалуйста, будьте аккуратны за рулём сегодня. Меня информируют, что погода скоро станет ещё хуже, – написал руководитель региона на своих страницах в соцсетях.

Он добавил, что власти «очень стараются, чтобы трагедий на дорогах становилось меньше». Хабиров представил статистику, согласно которой количество смертей в ДТП снижается. Так, в 2019 году в республике погибли 469 человек (на 14% меньше, чем годом ранее), а в 2020 – 455 (на 3% меньше).

– Но наши усилия не помогут, если вы сами не будете благоразумными. Берегите себя и своих близких! – призвал глава Башкирии.