В Минторге рассказали, сколько в Башкирии закрылось баров и ресторанов в прошлом году

За прошлый год в республике прекратили работу десятки баров и кафе

В 2020 году в Башкирии на фоне пандемии коронавируса и последовавшего за ней коронакризиса закрылось 75 точек общественного питания. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе министерства торговли и услуг республики. В свою очередь, данные по закрытию кафе и ресторанов в Минторг предоставляют городские и районные администрации.

По данным министерства, среди закрытых в прошлом году точек общепита 21 кафе, 25 закусочных и 44 прочих предприятия, таких как пекарни или банкетные залы. В пресс-службе Минторговли Башкирии подчеркнули, что вместе с тем, в 2020 году в республике открылись 11 ресторанов, два бара и две столовые.

Известна и основная причина закрытия точек общепита – отток посетителей из-за коронавируса и последующего введения ограничений на работу кафе и ресторанов. Например, в период пика эпидемии ковида общепиту пришлось срочно перестроится на другой режим работы. Например, кухни стали работать только на доставку, в залах запретили курить кальяны и проводить развлекательные мероприятия, а сами заведения стали закрываться значительно раньше по времени.

По данным Минторговли Башкирии, на начало 2021 года в городах и районах республики работают 2922 предприятия общественного питания, такие как рестораны, кафе, бары, закусочные и столовые.