Глава башкирского парламента отправил депутатов решать проблему вырубки леса на Инзерских зубчатках

фото: Андрей Иванюта // vk.com

Председатель башкирского парламента Константин Толкачев направил депутатскую группу в Белорецкий район, чтобы они решили проблему вырубки леса возле Инзерских зубчаток. Это горный хребет, который пользуется большой популярностью среди туристов и является местной достопримечательностью. На данный момент там вырублено почти 13 гектаров леса.

– Инзерские зубчатки известны далеко за пределами республики. Они интересны не только причудливыми скалами, но и своим ландшафтом, нетронутой экосистемой. Утилитарный подход здесь недопустим. Это не рядовая делянка, – заявил спикер Госсобрания-Курултая.

В Белорецком районе депутаты парламента собираются провести несколько встреч – с населением, лесничими, местной администрацией, представителями туриндустрии. Народным избранникам поручено определить, «насколько целесообразно проводить здесь вырубку леса, что республика от этого выиграет и сопоставима ли выгода с последствиями».

Напомним, ранее ситуацию в предгорье Инзерских зубчаток прокомментировал глава Белорецкого района Андрей Иванюта. Он сказал, что «не может запретить вырубку» – у него «нет у него таких полномочий». Чиновник пояснил, что лесоперерабатывающая компания получила разрешение на использование леса еще в 2016 году.