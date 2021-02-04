МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение

Изморозь может привести к повреждению линий электропередач Фото: Василий Вахрин

МЧС Башкирии объявило в республике штормовое предупреждение из-за сильной изморози с диаметром отложения более 50 миллиметров. Это может привести к повреждению линий электропередач – обрушению опор и обрыву проводов.

– Когда отложения тают, провод освобождается от нагрузки и «подскакивает» – провода могут схлестнуться, а линия может отключиться, – пояснили в спасатели.

Жителям региона советуют держаться подальше от линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и других шатких конструкций. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию на дороге и избегать резкого торможения.

По данным Башгидромета сегодня днем, 4 февраля, средняя температура воздуха по республике составит -3, +2°. Ветер юго-восточного и южного направлений может усилиться до порывистого.