Антимонополисты заподозрили МинЖКХ Башкирии в нарушении законодательства

ФАС нашла признаки нарушения законодательства в действиях МинЖКХ

Федеральная антимонопольная служба по Башкирии заподозрила в действиях министерства жилищно-коммунального хозяйства республики нарушения законодательства о защите конкуренции. Соответствующее предупреждение ведомству опубликовано на сайте ФАС РБ.

Как следует из документа, МинЖКХ не отобрало подрядчиков для формирования реестра квалифицированных исполнителей по ремонту, замене и модернизации лифтов, а также оказанию услуг по оценке технического состояния многоквартирного дома.

В связи с выявленным нарушением антимонополисты предписали министерству «в течение 20 рабочих дней […] прекратить данное бездействие» и сформировать реестр.