Похотливый уфимец лишился машины и 140 тысяч рублей, чтобы воспользоваться секс-услугами

Полицейские возбудили уголовное дело и приступили к розыску мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уфимец заложил машину и отдал более 140 тысяч рублей, чтобы воспользоваться интим-услугами в Татарстане. Лишившись всего, мужчина понял, что его развели мошенники.

Как рассказали в МВД соседней республики, 1 февраля потерпевший ехал из Уфы в Казань. В шесть часов вечера он остановился на парковке магазина в Челнах. Желая расслабиться после долгой дороги, мужчина решил воспользоваться секс-услугами. В интернете ему приглянулась анкета девушки по имени «Катя». Он позвонил ей, и она согласилась встретиться.

Клиент вновь позвонил путане, когда приехал по указанному адресу. Она попросила мужчину внести две тысячи рублей в качестве предоплаты.

– Мужчина засомневался и спросил, не обманет ли она его. После этого девушка перевела разговор на своего «менеджера, который представился Кириллом. Он убедил потерпевшего перевести предоплату. После Кирилл потребовал еще 8400 рублей как гарант того, что с девушкой ничего не произойдет. Мужчина перечислил и эту сумму, – добавили в МВД Татарстана.

Однако менеджеру «Кати» и этого было мало. Он сказал клиенту, что у него проблемы с переводом, и нужно отправить еще денег. Под разными предлогами мошенник выпросил у несчастного еще несколько тысяч рублей – в конечном счете у мужчины вообще закончились свободные средства.

Но и на этом история не закончилась. Уфимец был настроен решительно и, несмотря на явные признаки мошенничества, намерен был во что бы то ни стало воспользоваться услугами конкретной девушки. Для этого он поехал все-таки доехал до Казани, взял там деньги в кредит, отдав свой авто под займ, и перевел их на счет незнакомцу. Всего мужчина отдал злоумышленнику порядка 143 тысячи рублей. Только потом он понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

По факту мошенничества отдел полиции «Восход» возбудил уголовное дело. Теперь сотрудники ищут девушку и ее менеджера.