На трассе в Башкирии катафалк врезался в снегоуборочный КамАЗ

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Кармаскалинском районе Башкирии столкнулись катафалк и снегоуборщик. Авария произошла днем 2 февраля, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Fiat Ducato ритуальной службы врезался в снегоуборщик на базе КамАЗа на 39 километре автодороги Уфа-Оренбург. По предварительным данным, водитель грузовика выполнял правый поворот с крайнего левого ряда, в то время как катафалк двигался прямо по правой полосе.

Всего в ритуальной машине находилось три человека. За медицинской помощью обратился только водитель микроавтобуса.