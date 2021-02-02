В Башкирии соседские разборки завершились трагедией

Любитель выяснять отношения кулаками задержан Фото: Олег ЗОЛОТО

Печально завершилась ссора между соседями по лестничной клетке в одном из многоквартирных домов в Стерлитамаке. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, 42-летний мужчина возвращался домой и встретил в подъезде своего 49-летнего соседа, который был изрядно пьян. Мужчина нечаянно задел его плечом, из-за чего вспыхнула ссора, быстро переросшая в драку. Разозленный стерлитамаковец начал избивать своего оппонента кулаками, но на шум вышла соседка и пригрозила дебоширам полицией, поэтому драчуны разошлись по домам. Вот только побои не прошли бесследно для потерпевшего – он упал на пол и потерял сознание. Уже бездыханное тело обнаружил в коридоре его сын, вернувшийся домой.

- Выяснилось, что подозреваемый в убийстве уже был ранее судим за кражу. В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по статье убийство, - добавили в пресс-службе ведомства.