С начала следующей недели из Демы в центр Уфы пустят новый автобусный маршрут

«Башавтотранс» согласился открыть новый маршрут из Демы в центр Уфы

С 8 февраля из Демского района в центр Уфы будет ходить новый автобусный маршрут. Его просили запустить жители микрорайона «Серебряный ручей». О введении дополнительного рейса стало известно во время оперативки в мэрии 2 февраля.

– В настоящий момент с руководством «Башавтотранса» достигнута договоренность о запуске маршрута №14 – от ТСК «Пушкинский» до «Серебряного ручья». Он будет работать по регулируемому тарифу. Начало работы данного маршрута запланировано на 8 февраля, – сообщил замначальника Управления транспорта и связи городской администрации Владимир Петров.

Напомним, ранее проблема с общественным транспортом в Демском районе Уфы поднималась во время брифинга главы Минтранса Башкирии Алана Марзаева.