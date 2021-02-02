В Башкирии 18-летняя девушка заявила об изнасиловании в припаркованной у вокзала машине

Девушка обратилась с заявлением в полицию поздней ночью

В башкирском городе Белорецке 18-летняя девушка заявила о том, что была изнасилована в салоне авто. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Потерпевшая обратилась к сотрудникам полиции ночью 28 января. Она рассказала, что сутки назад над ней надругался «малознакомый мужчина по имени Андрей». Изнасилование, по словам девушки, произошло в неизвестной ей машине, которая была припаркована на стоянке автовокзала.

Следственно-оперативная группа изъяла с места преступления видеозапись и влажную салфетку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.