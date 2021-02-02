В самолет Уфа-Тюмень неизвестные выстрелили из ракетницы

Самолет приземлился в штатном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 1 февраля в самолет Уфа-Тюмень, который шел на посадку в аэропорту Рощино, неизвестный выстрелил из сигнальной ракеты зеленого цвета. Об этом сообщают коллеги из «КП-Тюмень». Следователи Уральского следственного управления на транспорте проводят проверку «по факту возможных хулиганских действий».

По данным СМИ, лайнер авиакомпании Utair шел на посадку со стороны села Кулаково. На борту находилось 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Выстрел из ракетницы в сторону самолета не привел к нештатной ситуации. Посадка прошла без эксцессов.