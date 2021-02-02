В Башкирии 13-летний мальчик после спарринга в спортшколе попал в больницу в тяжелом состоянии

СК Башкирии опрашивает организаторов соревнования и работников спортшколы, где оно проходило

В спортшколе башкирского села Бакалы 13-летний мальчик получил травму при спарринге со сверстником. Это произошло 30 января на соревнованиях по национальный борьбе куреш. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас пострадавшему лучше, но он все еще находится на стационарном лечении. Следственный комитет тем временем начал проверку по факту инцидента.

Как передали в СК, сотрудники правоохранительного ведомства осмотрели место происшествия и опрашивают работников спортшколы, а также организаторов и участников соревнования.

– Истребована необходимая организационно-распорядительная документация, проверяется соответствие условий проведения соревнований […] установленным законом требованиям и нормам. По результатам проверки лицам, ответственным за соблюдение требований безопасности при организации и проведении соревнований, будет дана правовая оценка, – заключили в следственном органе.