В Уфе за ущерб бюджету Мурманской области будут судить замначальника МРЭО ГИБДД

Уголовное дело будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд Уфы

В Уфе будут судить заместителя начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД МВД по Башкирии. Отстраненный от службы на время следствия полицейский проходит фигурантом по двум уголовным статьям – злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

– В 2010 году обвиняемый в период службы в ОВД Мурманской области, приобрел автомобиль марки «Тойота Ленд Крузер 200», – приводит версию следствия надзорное ведомство. – При постановке иномарки на учет он указал несоответствующую действительности мощность двигателя в целях занижения налоговой ставки.

В 2015 году полицейский занял должность замначальника МРЭО ГИБДД Башкирии и распорядился внести в базу данных достоверные сведения.

Незаконные действия сотрудника правоохранительных органов привели к ущербу бюджету Мурманской области – из-за недоимки по транспортному налогу регион не досчитался 26 тысяч рублей. Обвиняемый отказался признавать вину в преступления. Уголовное дело будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд Уфы.