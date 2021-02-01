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Общество

В Уфе за ущерб бюджету Мурманской области будут судить замначальника МРЭО ГИБДД

По версии следствия, полицейский специально указал некорректные данные, когда ставил свою иномарку на учет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Уголовное дело будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд Уфы

Уголовное дело будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд Уфы

В Уфе будут судить заместителя начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД МВД по Башкирии. Отстраненный от службы на время следствия полицейский проходит фигурантом по двум уголовным статьям – злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

– В 2010 году обвиняемый в период службы в ОВД Мурманской области, приобрел автомобиль марки «Тойота Ленд Крузер 200», – приводит версию следствия надзорное ведомство. – При постановке иномарки на учет он указал несоответствующую действительности мощность двигателя в целях занижения налоговой ставки.

В 2015 году полицейский занял должность замначальника МРЭО ГИБДД Башкирии и распорядился внести в базу данных достоверные сведения.

Незаконные действия сотрудника правоохранительных органов привели к ущербу бюджету Мурманской области – из-за недоимки по транспортному налогу регион не досчитался 26 тысяч рублей. Обвиняемый отказался признавать вину в преступления. Уголовное дело будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд Уфы.