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Общество

В Башкирии Гострудинспекция через суд потребовала у больницы начислить медикам стимулирующие выплаты

Без положенных денег остался персонал фельдшерско-акушерских пунктов и скорой помощи
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Суд обязал больницу выплатить положенные медикам деньги

Суд обязал больницу выплатить положенные медикам деньги

Фото: Алексей ЦВЕТКОВ

Белорецкий межрайонный суд удовлетворил иск башкирской Гострудинспекции к Бурзянской ЦРБ. Надзорное ведомство потребовало у больницы начислить медицинскому персоналу стимулирующие выплаты за январь-июль 2020 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Гострудинспекция выявила нарушения, связанные с оплатой труда сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов и скорой помощи, в августе прошлого года. Ведомство подало в суд на больницу, и медучреждение обязали произвести сотрудникам все необходимые начисления.