В Башкирии Гострудинспекция через суд потребовала у больницы начислить медикам стимулирующие выплаты

Суд обязал больницу выплатить положенные медикам деньги Фото: Алексей ЦВЕТКОВ

Белорецкий межрайонный суд удовлетворил иск башкирской Гострудинспекции к Бурзянской ЦРБ. Надзорное ведомство потребовало у больницы начислить медицинскому персоналу стимулирующие выплаты за январь-июль 2020 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Гострудинспекция выявила нарушения, связанные с оплатой труда сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов и скорой помощи, в августе прошлого года. Ведомство подало в суд на больницу, и медучреждение обязали произвести сотрудникам все необходимые начисления.