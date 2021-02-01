На несанкционированном митинге в Уфе полицейские насчитали 1,3 тысячи человек

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На прошедшем 31 января несанкционированном митинге в Уфе полицейские насчитали 1,3 тысячи человек. Таким данные проходят по сводкам МВД, сообщил собственный источник «КП-Уфа» правоохранительных органах.

Несогласованная с властями акция длилась порядка пяти часов. Сначала люди собрались на площади перед Дворцом молодежи, затем колонной прошлись до Дома республики. Конечной точкой шествия стала площадь имени Салавата Юлаева.

Из 1,3 тысячи участников несанкционированного митинга было задержано 234 человека, среди которых было 17 несовершеннолетних.

– За отсутствием состава административного правонарушения отпущено 100 граждан, с ними были проведены беседы, в отношении 17 граждан вынесены предостережения […] вызваны для составления административных протоколов 11 граждан, – передал собеседник.

Всего было составлено 136 административных протоколов (11 – на несовершеннолетних) по статьям о неисполнении родительских обязанностей (4), неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (5), организация или проведение несанкционированного митинга (90), невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС (33).

Еще одна несогласованная акция в тот же день прошла в городе Стерлитамаке. В ней приняли участие 40 горожан. 11 взрослых и 5 несовершеннолетних были задержаны, составлено 11 административных протоколов. Одного подростка поместили «в Центр временного содержания несовершеннолетних».

– Для обеспечения правопорядка задействовалось 2278 сотрудников ОВД, 100 сотрудников ОМОНа, 100 военнослужащих, 11 работников частных охранных организаций и 50 представителей общественности, – рассказ источник. Кроме того, «на случай осложнения оперативной обстановки» создавался резерв: 500 сотрудников ОВД и 20 – из СОБРа.