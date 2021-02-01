На крыше дома в Уфе нашли тайник с трогательным посланием из прошлого

В договоре перечислены 10 пунктов-условий дружбы между двумя девочками

В Уфе во время ремонта крыши одного из домов по улице Мечетлинской рабочие нашли тайник с трогательным посланием из прошлого. На двух тетрадных листках был составлен «Договор о дружбе», который подписали 12-летние девочки. Импровизированный документ датирован 2004 годом. О находке в соцсетях сообщил горожанин Ринат И..

Место, где нашли послание

В самодельном соглашении между двумя школьницами, которым сейчас уже 28 лет, перечислены 10 пунктов, которые девочки обещаются выполнять. Стороны обязались дружить при следующих условиях: «не обижаться вообще», «быть лучшими подругами», «друг другу все рассказывать без стеснения», «все забыть о друг друге плохое», «заступаться (в словах)», «ходить везде вместе», «все делать вместе», «иметь общие тайны», «говорить откровенно», «не думать о друг друге плохое», «не бросать друг друга в беде».

Мужчина, опубликовавший пост о «договоре», попросил пользователей помочь с поиском его авторов. Он отметил, что имя одной девочки он смог разглядеть, однако в соцсетях найти ее не удалось.