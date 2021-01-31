В Башкирии открыли полилингвальную школу

Глава отметил, что ее особенность в том, что там будут углубленно изучать татарский язык.

Вчера 30 января Радий Хабиров в своих социальных сетях сообщил об открытии полилингвальной школы в Нефтекамске.

Глава отметил, что ее особенность в том, что там будут углубленно изучать татарский язык.

- Семь лет этому зданию не могли найти применение, оно стояло в полуразрушенном состоянии. Мы его реконструировали, отремонтировали, оснастили самым современным оборудованием. По сути, мы создали одни из самых лучших условий для занятий школьников Нефтекамска и соседних районов, - написал Хабиров.

Он также отметил, что к 2024 году в Башкирии появится 14 полилингвальных школ (четыре из них уже работают). Глава пообещал, что там будут давать «суперкачественное образование».