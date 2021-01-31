В микрорайоне Уфы нашли обезображенное тело мужчины

Проводится проверка, несет ли его смерть криминальный характер.

В четверг 28 января в 10 часов утра в Демском районе Уфы рядом с садами местные жители обнаружили труп.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, тело погибшего было обезображено – лицо и конечности покусали дикие животные.

Погибшим оказался 64-летний мужчина без определенного места жительства. Известно, что лежал он здесь около месяца.

Сейчас назначена судмедэкспертиза, которая установит точную причину смерти. Проводится проверка, несет ли его смерть криминальный характер.