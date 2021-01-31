«Не хочу много слов»: популярный артист из Башкирии поделился своим счастьем

Регина, не раздумывая, согласилась.

Этно-исполнитель Зайнетдин поделился радостным событием – накануне он сделал предложение своей девушке Регине. Желание взять ее в жены он выразил в день ее 25-летия.

- Она сказала: «Да!». Не хочу много слов, просто хочу сказать: я очень тебя люблю! И постараюсь сделать тебя самой счастливой на свете, - написал артист.

Зайнетдин также выложил видео момента предложения руки и сердца – в микрофон он говорит ей, что хочет связать свою жизнь только с ней.

- Спасибо за твою любовь. Я тебя уважаю. С первого дня знакомства мы такие близкие, мы друг друга понимаем, - сказал Зайнетдин. – Я тебя очень люблю и хочу задать вопрос – ты будешь моей женой?

Регина, не раздумывая, согласилась. Друзья влюбленных очень обрадовались и кричали «Молодцы».