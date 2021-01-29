Снижение тарифов за отопление в Уфе ударит по качеству теплоснабжения - профильный Госкомитет

Тарифы на тепло в Уфе являются экономически обоснованными, заявили в профильном Госкомитете Фото: Олег УКЛАДОВ

Снижение тарифов за отопление в Уфе может привести к падению качества теплоснабжения. Об этом 29 января на заседании в республиканском парламенте заявила председатель профильного Госкомитета Светлана Бурдюк в ответ на вопрос депутата Дмитрия Чувилина. Народный избранник спросил чиновницу, почему не рассматривается вопрос снижения тарифов.

– Это экономически обоснованные тарифы […]. Они обеспечивают надежное, качественное теплоснабжение. Снизить [тарифы] можно, но исключив инвестиционную, ремонтную программы. Но давай подумаем: будет ли тогда качественное теплоснабжение? Если сравнивать с Казанью, то протяженности сети в Уфе на 40% больше, чем там – тариф на 20% выше. По мониторингу федеральной антимонопольной службы, по среднему тарифу Башкирия находится на 5-й позиции в Приволжском федеральном округе, – констатировала Бурдюк.

Всего в Уфе работают 9 теплоснабжающих компаний. Их тарифы варьируются от 1167 рублей до 2973 рубля за гигакалорию.