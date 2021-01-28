Житель Башкирии зарезал приятеля за разговоры об интиме с его женой

Мужчина получил 8 лет колонии строгого режима

В башкирском городе Дюртюли местный житель зарезал приятеля, который приставал к его жене и намекал ему на интим с ней.

Преступление произошло еще в прошлом году. Как на суде рассказал сам убийца, он и его жертва были друзьями детства, у них даже был общий бизнес. В один из дней подсудимый занимался своими домашними делами – хотел прикрутить полки, однако вспомнил, что шуруповерт лежит у друга. Он позвонил ему и договорился о встрече, чтобы забрать инструмент.

При встрече мужчины решили постоять и покурить. В какой-то момент приятель подсудимого начал оскорблять его, затронув детей, работу и гражданскую жену. О последней он сказал, что «она легкого поведения и хочет с ней переспать». Разумеется, это всерьез задело второго: он вытащил нож и ударил им друга в живот. Тот отстранился, а затем побежал домой. Оттуда его мать вызвала «скорую». Медики доставили пострадавшего мужчину в больницу, однако рана оказалась слишком серьезной – он скончался.

Убийца не стал прятаться и написал явку с повинной, однако утверждал, что намерений убивать друга у него не было. Дюртюлинский районный суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 8 годам колонии строго режима.