Власти Башкирии обсуждают введение обязательного чипирования для домашних животных

Депутаты башкирского парламента считают, что всех домашних животных необходимо чипировать Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты башкирского парламента обсуждают введение обязательного чипирования и стерилизации животных. Об этом в своих соцсетях сообщил зампредседателя Госсобарния-Курултая Рустам Ишмухаметов.

По словам народного избранника, работа в рамках принятого недавно закона об ответственном обращении с животными уже началась: бродячих собак вакцинируют, стерилизуют и маркируют, также решается вопрос о создании приютов.

– Эти меры требуют существенных затрат. Однако они могут оказаться напрасны до тех пор, пока люди безответственно сперва заводят, а потом выбрасывают на улицу животных. Они будут продолжать плодиться на улице, сбиваться в стаи, распространять опасные болезни, угрожать нашей с вами безопасности, – написал депутат.

Поэтому парламент рассматривает предложения о введении обязательного чипирования домашних животных, а также ответственности за уклонение от нее и выбрасывание питомцев на улицу. Ишмухаметов признался, что «добиться от населения чипирования […] будет непросто», но «проблему нужно решать». Он считает, что эта мера «должна стать нормой в нашем обществе».

Еще одно предложение депутатов – обязательная стерилизация «за исключением породистых собак». Это может решить проблему бесконтрольного размножения и положительно скажется на здоровье животных.

Ишмухаметов добавил, что все эти инициативы пока не имеют форму только предложений – «соответствующих законопроектов пока нет».