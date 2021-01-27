В Башкирии двое полицейских вытащили жильцов из горящей квартиры. Хабиров попросил наградить сотрудников

фото: МВД РБ

Сотрудники полиции башкирского города Салавата спасли из горящей квартиры двух женщин, а также эвакуировали из дома еще пятерых человек. Героями стали старший лейтенант полиции Руслан Сайфуллин и старший сержант полиции Альберт Вахитов. Глава республики Радий Хабиров попросил их наградить.

Сотрудники городской полиции в одну из минувших ночей были направлены по вызову о нарушении общественного порядка. Прибыв на место, к квартире пятиэтажной «коммуналки» по улице Октябрьской, они заметили, что из-под входной двери валит дым. Они выбили ее и бросились спасать жильцов.

– Вся квартира уже была охвачена едким дымом, поэтому участковому [Сайфуллину] пришлось ползти по полу, чтобы добраться до жильцов. Крики были слышны из дальней комнаты. Руслан Сайфуллин нашел там двух женщин. Одну из них он донес до выхода и передал своему коллеге. Сам же вернулся в квартиру снова. Вторая женщина уже была без сознания. Сотрудник полиции на руках вынес ее из горящего помещения, – рассказали в МВД по РБ.

После этого полицейские сообщили о случившемся в дежурную часть и поспешили эвакуировать жильцов соседней квартиры. Они вывели на улицу еще пятерых человек.

фото: МВД РБ

Несмотря на усилия сотрудников, без жертв не обошлось – спасатели обнаружили на общей кухне труп мужчины. Он жил в квартире, где произошло возгорание. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за непогашенной сигареты.

Об этой истории узнал глава Башкирии Радий Хабиров. На своих страницах в соцсетях он написал, что «этих доблестных ребят, Руслана и Альберта, мы обязательно представим к награде».