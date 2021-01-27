Уфимец после задержания дважды пытался дать крупную взятку сотрудникам полиции – оба раза завершились провалом

После неудачных попыток дать взятку мужчину взяли под стражу

Житель Уфы дважды пытался дать взятку полицейским – сначала участковому, а потом начальнику отдела. В обоих случаях ему отказали. Теперь 38-летний мужчина проходит фигурантом уголовного дела о даче взятки в крупном размере. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии.

Как рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства, 22 января текущего года в отдел полиции были доставлены мужчина и женщина. Их подозревали в незаконном обороте наркотических средств. При задержании уфимец предложил участковому взятку – 300 тысяч рублей. Взамен он попросил не оформлять факт совершения преступления. Полицейский отказался и доложил о попытке подкупа руководству.

В тот же день мужчина заявил, что будет разговаривать только с начальником отдела полиции. Его сопроводили в кабинет, где он передал высокопоставленному сотруднику 150 тысяч рублей в качестве первой половины взятки.

– После чего начальник отдела полиции доложил руководству о склонении его к получению взятки и обратился в Следственный комитет, – добавили в СК.

В конечном счете неугомонному мужчине предъявили обвинение в даче взятки. На время расследования дела его взяли под стражу.