Минтранс «склоняется» к возращению трамвайных путей на уфимский проспект Октября

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Власти Башкирии раздумывают над тем, чтобы вернуть трамвайные пути на уфимский проспект Октября. Об этом 27 января на профильном брифинге сообщил министр транспорта республики Алан Марзаев. Основным аргументом в пользу этого он назвал пассажиропоток, которого нет ни на одной из улиц города.

– У нас есть две позиции: [пустить трамвайные рельсы] по улице Российской или же по проспекту [Октября]. Есть интересанты, которые рассматривают вариант вхождения с нами в нацпроект для его воплощения, если будет предоставлено федеральное финансирование. Естественно, будет просчитано технико-экономическое обоснование и целесообразность, по какой из улиц более выгодно выстраивать маршрутизацию. Но больше пока мы склоняемся все-таки к проспекту, хотя, честно скажу, изначально я был на стороне Российской, – признался чиновник.

Марзаев неоднократно подчеркнул, что задумка вернуть трамваи на одну из главных магистралей города пока предварительная и ее воплощение зависит от множества факторов. «Нам надо все просчитать, чтобы не делать каких-то скоропостижных выводов», – сказал министр.

Напомним, трамвайные рельсы на проспекте Октября, которые соединяли северную и южную части города, были демонтированы в середине нулевых - с 2004 по 2008 годы.