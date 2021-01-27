В башкирской колонии заметили квадрокоптер с телефоном для заключенных

Фото: УФСИН по РБ

Неожиданный гость появился накануне на территории исправительной колонии №16 в Салавате: там сотрудники режимного учреждения засекли квадрокоптер с посылками для заключенных. Беспилотник был быстро перехвачен, вот только вместо конфет и колбасы в «посылке» обнаружились строго запрещенные в колонии вещи – сотовый телефон, два Wi-fi -роутера и беспроводная гарнитура изъяты. Конечно, всю «запрещенку» быстро изъяли, а отправитель сейчас устанавливается.

- По данному факту проводится проверка, - уточнили в пресс-службе УФСИН по Башкирии.