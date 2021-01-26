Уфимка обвинила любовника в трехмесячной секс-связи с ее 16-летней дочерью

Сотрудники полиции доставили подозреваемого в Следственный комитет

Жительница Уфы обвинила любовника в том, что он на протяжении трех месяцев вступал в половую связь с ее 16-летней дочерью. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Женщина обратилась в полицию вечером 25 января. Она сказала сотрудникам, что 36-летний сожитель с августа по 1 октября 2020 года неоднократно занимался интимом с ее дочерью. Мужчина растлевал несовершеннолетнюю в той же квартире, где они все вместе жили.

Сотрудники уголовного розыска в тот же день доставили подозреваемого в Следственный комитет. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.