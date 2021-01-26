Самолет со 108 пассажирами не смог вылететь из Сургута в Уфу из-за поломки

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП

В аэропорту города Сургута произошла внештатная ситуация: у самолета, который должен был вылететь утром 26 января в Уфу, повредился фюзеляж около передней пассажирской двери. Лайнер будет заменен на исправный. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

– Произошла задержка рейса №409 авиакомпании «UTair», следующее по маршруту Сургут-Уфа, воздушное судно Boeing 737-500. Рейс регулярный, – передали в надзорном ведомстве. –

Вылет самолета, изначально запланированный на 5:10 (время у Сургута и Уфы совпадает), был перенесен на 13:00.

Всего на рейс Сургут-Уфа было зарегистрировано 108 пассажиров. Транспортная прокуратура проводит проверку.