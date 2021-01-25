Следком по Башкирии устанавливает причины пожара на заводе «Уфаоргсинтез»

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Сотрудники следкома по Башкирии устанавливают обстоятельства сильного пожара на заводе «Уфаоргсинтез». По предварительным данным воспламенение произошло около 19:20 25 января 2021 года. Известно, что загорелись две емкости с нефтепродуктами. В результате ЧП один человек погиб и один пострадал.

Сейчас на место происшествия выехали сотрудники следкома по Башкирии и следователи-криминалисты. Как отметили в пресс-службе ведомства, следователи совместно с сотрудниками полиции проводят следственно-оперативные мероприятия и устанавливают все обстоятельства происшествия.

В МЧС по Башкирии сообщают, что по данным на 22:35 задвижки на технологических трубопроводах перекрыты, происходит выгорание продукта.