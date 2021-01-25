Пропавший во время пожара на «Уфаоргсинтезе» рабочий найден мертвым

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Сегодня вечером, 25 января, на заводе «Уфаоргсинтез» произошел пожар. Как сообщили «КП-Уфа» в МЧС по Башкирии, сейчас в тушении пожара принимают участие четыре расчета пожарной охраны. На месте работает оперативный штаб по ликвидации ЧС и лаборатория по для мониторинга ПДК вредных веществ в окружающем воздухе.

По предварительной информации причиной резкого воспламенения на заводе стало нарушение техники безопасности. Ранее сообщалось, что из-за ЧП один рабочий пострадал – его госпитализировали в 21-ю больницу Уфы. Еще один рабочий некоторое время числился пропавшим без вести. Сейчас в МЧС по Башкирии подтвердили, что он найден мертвым.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, в тушении пожара принимают участие 127 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС России 90 человек личного состава и 29 единиц техники.