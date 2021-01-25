Вахтовик из Башкирии после разговора с незнакомкой лишился почти 2 млн рублей

Обратиться в полицию вахтовику посоветовал сам мошенник

В городе Советском Ханты-Мансийского автономного округа 44-летний вахтовик из Башкирии после разговора с незнакомкой лишился почти двух миллионов рублей. Об этом сообщило региональное МВД.

Мужчине не телефон позвонила неизвестная женщина. Она представилась сотрудницей банка, в котором у него открыт счет. Незнакомка убедила вахтовика, что у него с карты пытаются списать 8 тысяч рублей и оформить кредит. Тот не поверил и повесил трубку, однако на всякий случай скачал мобильное приложение банка и проверил счета – никаких кредитов не было.

После этого на телефон мужчины вновь поступил звонок – и вновь от той же «сотрудницы». Для большей убедительности она сделала вид, что переключает его на службу безопасности банка.

– В ходе разговора с ним заявитель все время находился в мобильном приложении и в какой-то момент действительно увидел там сумму в размере 1 миллиона 900 тысяч рублей. Далее, под диктовку «специалиста» он произвел ряд операций по оформлению кредита. Также «сотрудник» предостерег мужчину звонить на горячую линию банка, так как ему наверняка ответят мошенники, – передали в МВД по Югре.

Мошенник на том конце провода также попросил вахтовика после всех манипуляций со счетом на всякий случай обратиться в полицию города Советского. В конечном итоге мужчину и вовсе уговорили снять деньги со счета и 90 раз мелкими суммами перевести их на разные номера телефонов. В общей сложности он буквально подарил аферистам 1,75 млн рублей. Потерпевший, как ему и посоветовал злоумышленник, пошел в полицию, где сотрудники сразу поняли, что его искусно «обработали» мошенники.