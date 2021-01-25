В Башкирии младенец умер рядом со своей игрушкой

Причину смерти ребенка определит вскрытие и судмедэкспертиза

Страшное горе настигло молодых родителей из Хайбуллинского района Башкирии этим минувшим субботним утром, когда они пришли проведать своего маленького сынишку. Трехмесячный мальчик лежал в своей кроватке и не дышал, мать попыталась растормошить ребенка, но он был мертв.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, на теле ребенка не было никаких видимых телесных повреждений, поэтому труп малыша отправили на судмедэкспертизу, которая и установит причину его смерти.

- С места происшествия правоохранители изъяли простыню, детский матрац и подушку, а также мягкую игрушку, принадлежащие младенцу, - добавил собеседник «Комсомолки».