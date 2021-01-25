В Башкирии еще 168 человек подхватили коронавирус

С начала пандемии в Башкирии провели более 2 млн тестов на ковид, за последние сутки – 7500.

В Башкирии зарегистрировано 23 242 случая новой коронавирусной инфекции за все время с начала пандемии. За сутки темп прироста составил 168, заявил министр здравоохранения во время оперативного совещания 25 января.

Выписано с выздоровлением более 17 тысяч человек – это 75% от общего числа заболевших.

На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 543 человека, 15 из них на ИВЛ.

С начала пандемии в Башкирии провели более 2 млн тестов на ковид, за последние сутки – 7500.

- Число развернутых коек составляет 6300. В настоящий момент они обеспечены всем необходимым оборудованием, занятость коек составляет 68%, - рассказал Максим Забелин.