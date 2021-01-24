«Думал, что это такси»: житель Башкирии угнал авто, чтобы добраться до дома

Стражи порядка за два часа определили местонахождение машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Белебея перепутал чужое авто с такси и стал фигурантом уголовного дела. Как-то ночью после алкогольных возлияний 26-летний парень собрался ехать домой. Возле кафе он заметил ВАЗ-21099, дернул за ручку - автомобиль оказался не заперт. Молодой человек решил, что это такси, а когда осознал свою ошибку, не смутился. Парень просто перебрался за руль и поехал домой.

Вскоре появился владелец ВАЗа. Мужчина отлучился от авто на минуту, чтобы перекинуться парой слов с супругой, работавшей в кафе в ночную смену. Увидев, что "ласточка" пропала, он помчался в полицию. Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и за два часа определили местонахождение машины.

В МВД по Башкирии сообщили, что угонщика задержали, на него возбудили дело за угон без цели хищения.