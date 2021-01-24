В Башкирии «Ланд Крузер» насмерть сбил мужчину

Скриншот видео ГИБДД Башкирии

Вчера, 23 января, в Гафурийском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщает главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов, 48-летний водитель «Тойоты Ланд Крузер» насмерть сбил пешехода. Личность погибшего устанавливается — на вид ему около 50 лет.

Сам водитель утверждает, что мужчина не выбегал на дорогу, а просто лежал на ней. Трагедия произошла на 22-м километре дороги Толбазы-Красноусольский.

Всего же за сутки в Башкирии произошло восемь серьезных аварий, в которых семь человек получили травмы. За сутки сотрудники ГИБДД поймали 59 нетрезвых водителей.