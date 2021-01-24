В Башкирии молодой мужчина уехал на оранжевой "Калине" и пропал

Фото: Поисково-спасательный отряд "Отклик"

В Стерлитамаке объявили в розыск 32-летнего Ильдара Исмагилова. 23 января мужчина сел в автомобиль "Лада Калина" и уехал. Куда он направляется и зачем, пропавший никому не объяснил. К поискам мужчины подключились волонтеры из местного отряда "Отклик". Они просят всех, кто видел автомобиль, похожий на машину из ориентировки, или самого Ильдара, сообщить об этом по телефонам 8 987 106 06 01 или 02.

Автомобиль: оранжевая "Лада Калина", госномер С431НУ102, на капоте двуглавый орёл.

Приметы Ильдара: рост 195 см, телосложение плотное, лысый, глаза голубые.

Был одет в темно-синий пуховик до колен, тёмно-синюю вязаную шапку, белую вязаную кофту, спортивное трико чёрного цвета и коричневые кроссовки.